TORINO – Zbigniew Boniek, presidente della Federcalcio polacca ed ex calciatore di Juventus e Roma, ha parlato ai microfoni di Repubblica.it per commentare l’utilizzo del VAR nella prima giornata di campionato.

Secondo Boniek, il VAR non servirà a evitare le polemiche e gli errori non mancheranno. Boniek parla, tra le altre cose, del fallo di mano di Dybala in occasione del secondo gol della Juventus contro il Cagliari.