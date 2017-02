Juventus, Stephan Lichtsteiner rinnova fino al 2018

TORINO – Stephan Lichtsteiner rinnova per un anno il suo contratto con la Juventus. Il club bianconero ha annunciato sul proprio sito internet il prolungamento di un anno del contratto dell’esterno svizzero. Contratto che era in scadenza quest’anno. L’accordo col giocatore, appena rientrato nella lista Champions da cui era stato escluso nella prima parte della stagione, è dunque valido fino al giugno 2018. Prosegue così l’avventura del laterale in bianconero, iniziata cinque anni e mezzo fa, che la scorsa estate sembrava sul punto di interrompersi con la sua cessione. Il trasferimento del giocatore, accostato all’Inter prossima avversaria della Juve, ed ora è arrivato il rinnovo.

Nella lista Champions terzino svizzero, fatto fuori dalla Juventus a settembre dopo le fibrillazioni di mercato con l’Inter, ha preso il posto di Patrice Evra, passato all’Olympique Marsiglia.

Hernanes: il centrompista brasiliano invece è stato sacrificato per fare spazio all’ex Genoa Rincon, ultimo (e unico) acquisto invernale della Juve. Nella lista Champions, poi, compare anche Mattiello che rientra nella quota dei giovani.

Questa la lista Champions della Juventus:

Portieri: Buffon, Neto, Audero.

Difensori: Alex Sandro, Barzagli, Benatia, Bonucci, Chiellini, Dani Alves, Lichtsteiner, Rugani.

Centrocampisti: Asamoah, Khedira, Lemina, Marchisio, Mattiello, Pjanic, Rincon, Sturaro.

Attaccanti: Cuadrado, Dybala, Higuain, Mandzukic, Pjaca.