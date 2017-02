Kun Aguero: trovata marijuana in casa della nonna

Problemi in famiglia per il Kun Aguero. Come scrive Sport Mediaset, sono stati trovati circa 200 grammi di marijuana nell’abitazione della nonna, a trenta chilometri da Buenos Aires.

Nella stessa casa sono state rinvenute anche armi da fuoco, telefoni rubati ed altri tipi di droga. L’anziana non è in stato di fermo, al contrario di una parente con precedenti penali, bloccata nella stessa operazione.