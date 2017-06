Calciomercato Lazio, Adam Marusic è ufficiale: domani le visite mediche

Calciomercato Lazio, Marusic. Le ultimissime – Ecco il primo acquisto della Lazio, si tratta del centrocampista e seconda punta dell’Ostenda, Adam Marusic.

Il 24enne, nato in Serbia ma nazionale montenegrino, svolgerà le visite mediche domani presso la clinica Paideia.

Riguardo il calciomercato in uscita, non ci sono novità su Lucas Biglia e Keita Balde. Il centrocampista dovrebbe trasferirsi al Milan, ma non c’è ancora l’accordo tra i due club, mentre l’attaccante vorrebbe trasferirsi alla Juventus mentre la Lazio vorrebbe inserirlo nell’affare Biglia e cederlo ai rossoneri.