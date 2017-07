Calciomercato Lazio: Baselli, Gomez, Biglia, Keita, De Vrij. Le ultimissime

Calciomercato Lazio, i biancocelesti sono attivi sia sul calciomercato in entrata – dove è arrivato Marusic (definito dagli addetti ai lavori il “nuovo Kolarov”) -, che in quello in uscita dove tengono banco i nomi di Biglia, Keita e De Vrij. Nel frattempo i biancocelesti continuano anche a informarsi su Papu Gomez e Baselli.

