ROMA – Nani è il colpo estivo della Lazio. I biancocelesti hanno chiuso l’acquisto dell’ala portoghese in forza al Valencia nella notte: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, per il giocatore è pronto un contratto di 4 stagioni a 2,5 milioni all’anno.

L’esterno portoghese ex Manchester United e campione d’Europa in carica è arrivato questa mattina a Roma e si è subito diretto alla clinica Piadeia per le visite mediche di rito.

;