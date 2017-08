ROMA – Colpo a sorpresa per la Lazio. Come scrive Il Corriere dello Sport, Lotito e Tare hanno individuato il sostituto di Keita, ceduto al Monaco per 30 milioni di euro: Nani, attualmente un giocatore del Valencia.

La Lazio sta cercando un profilo esperto e, per questo motivo, è andata dritta verso l’ex esterno del Manchester United dove, nel suo primo anno ha vinto sia la Premier League sia la Champions League ed era considerato l’erede di Cristiano Ronaldo.

Per di più si è anche lauretato campione d’Europa (2006) con la Nazionale portoghese dopo la vittoria in finale sulla Francia padrona di casa per 1-0.