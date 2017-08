ROMA – La Lazio è testa di serie del girone K dell’Europa League 2017-2018. Affronterà il Nizza di Balotelli e Sneijder. Poi ci sono i belgi dello Zulte Waregem. Infine ecco gli olandesi dello Vitesse.

“Sarà un gruppo competitivo ma la Lazio ovviamente sarà la favorita”. E’ il commento a caldo del direttore sportivo dei biancocelesti, Igli Tare, sui sorteggi della fase a gironi di Europa League, dove la squadra di Simone Inzaghi se la vedrà nel Gruppo K con i francesi del Nizza, i belgi del Zulte Waregem e gli olandesi del Vitesse. “Non ci sono gruppi facili in questo tipo di competizioni – tiene a sottolineare il ds laziale – il gap tra piccole e grandi si è ridotto. Siamo contenti di quello che ci ha riservato questo sorteggio”.

Entrando nello specifico, fari puntati sulla doppia sfida con il Nizza di Balotelli e Sneijder, fresco di eliminazione dai preliminari di Champions League per opera del Napoli di Sarri: “Il Nizza è una squadra molto competitiva – specifica Tare – perché ha lottato fino all’ultimo lo sorso anno per la vittoria finale della Ligue 1 e ha giocato due play-off Champions. Sarà una partita molto combattuta contro di loro. Il Zulte è una squadra ben organizzata in cui ci sono tanti giovani e lo scorso anno è stata la sorpresa del campionato belga mentre il Vitesse è la vincitrice della Coppa d’Olanda dello scorso anno e gioca un buon calcio”.