LAZIO-MALAGA STREAMING, DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV – Lazio-Malaga del 5 agosto (ore 20:30) del Trofeo Costa del Sol, sarà trasmessa su Premium Sport e in streaming, sempre per gli abbonati, su Premium Play (clicca qui).

Una bella notizia per i tifosi, o perlomeno per gli abbonati della pay tv. E’ l’opportunità per i tifosi per vedere la nuova Lazio orfana di Biglia e con i nuovi arrivi Marusic, Di Gennaro, Lucas Leiva e Caicedo.

La gara non avrà alcun valore di tipo tecnico, ma servirà di sicuro a Simone Inzaghi per saggiare la preparazione dei suoi uomini, in vista della Supercoppa Italiana contro la Juventus, in programma domenica 13 agosto allo Stadio Olimpico di Roma.