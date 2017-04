Lazio-Palermo 6-2, pagelle: Keita (tripletta) e Immobile (doppietta) al top

ROMA – Lazio batte Palermo 6-2 (5-0). Pagelle e tabellino della partita. Lazio (3-5-2): Strakosha 5.5, Wallace 6, De Vrij 6, Hoedt 4, Felipe Anderson 6, Parolo 6 (1′ st J. Lukaku 5.5), Biglia 6.5, Milinkovic-Savic 6.5 (25′ st Crecco 6.5), Lulic 6, Immobile 7, Keita 7.5 (38′ st Lombardi sv).

(31 Adamonis, 55 Vargic, 4 Patricio, 8 Basta, 15 Bastos, 18 Luis Alberto, 37 Cardoselli, 80 Javorcic, Djordjevic). All.: S, Inzaghi 6.5.

Palermo (3-5-2): Posavec 5, Sunjic 4, G. Gonzalez 4.5, Goldaniga 4, Rispoli 6.5, Gazzi 4, Jajalo 4 (21′ st Chochev sv), Sallai 4 (Bruno Henrique 5), Morganella 4, Lo Faso 4.5 (29′ st Trajkovski sv), Nestorowski 4. (55 Marson, 68 Fulignati, 2 Vitiello, 4 Andelkovic, 15 Cionek, 97 Pezzella, 23 Diamanti, 61 Ruggiero, 22 Balogh). All.: Bortoluzzi 4.

Arbitro: Fabbri di Ravenna 6. Reti: nel pt 8′ e 9′ Immobile, 22′, 24′ (rigore) e 26′ Keita; nel st 1′ e 7′ Rispoli, 46′ Crecco. Ammoniti: Milinkovic-Savic per simulazione, Gazzi per gioco falloso. Angoli: 4-1 per la Lazio. Spettatori: 25 mila circa. Recupero: 0′ e 2′.

** I GOL ** – 8′ pt: Lazio in vantaggio, sugli sviluppi del primo angolo della partita. Dalla bandierina di destra, Biglia crossa per la testa di De Vrij, che gira sul secondo palo per l’accorrente Immobile, lesto a battere Posavec da pochi metri.

– 9′ pt: raddoppio laziale ancora con Immobile che riceve dalla sinistra un delizioso pallone di Milinkovic-Savic e batte per la seconda volta Posavec. – 22′ pt: Keita cala il tris, facendosi largo fra i difensori del Palermo e infilando di piatto destro.

– 24′ pt: Keita realizza il quarto gol su rigore, concesso per un fallo netto di Morganella sullo stesso attaccante laziale. L’esecuzione non è impeccabile, ma Posavec non trattiene il pallone, che carambola in rete.

– 26′ pt: Biglia ruba palla nella metà campo del Palermo, serve Immobile che, di tacco, fa pervenire il pallone a Keita. L’attaccante controlla e realizza. – 1′ st: Rispoli accorcia le distanze su una disattenzione della difesa laziale. Il laterale del Palermo si trova il pallone fra i piedi e batte Strakosha.

– 7′ st: Rispoli va ancora in gol, ribattendo in rete un rinvio Strakosha, dopo un retropassaggio sballato di Hoedt che crea non pochi problemi al portiere.

– Dopo il 90′ c’è anche gloria per il giovane Crecco che risolve una mischia a pochi metri dalla porta, dopo un angolo da destra.