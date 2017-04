Lazio-Palermo streaming – diretta tv, dove vederla. Serie A

Lazio-Palermo IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC –partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A ( classifica calendario ), verrà trasmessa insu Sky Sport e Mediaset Premium e insu SkyGo Premium Play . Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Patric, De Vrij, Hoedt, Lulic; Parolo, Biglia, Milinkovic; Felipe Anderson, Immobile, Keita. All. Inzaghi

PALERMO (4-3-3): Fulignati; Rispoli, Gonzalez, Sunjic, Pezzella; Bruno Henrique, Gazzi, Chochev; Trajkovski, Nestorovski, Lo Faso. All. Bortoluzzi

Classifica marcatori del campionato di calcio di Serie A – 25 reti: Dzeko (Roma); Belotti (1 rigore-Torino). – 23 reti: Higuain (Juventus). – 21 reti: Icardi (2-Inter); Mertens (1-Napoli).

– 18 reti: Immobile (4-Lazio). – 15 reti: Borriello (1-Cagliari). – 14 reti: Gomez (1-Atalanta); Kalinic (1-Fiorentina); Insigne (1-Napoli). – 13 reti: Bacca (3-Milan); – 11 reti: Falcinelli (2-Crotone); Simeone (1-Genoa); Hamsik (Napoli); Salah (Roma); Iago Falque (2-Torino).

– 10 reti: Bernardeschi (3-Fiorentina); Callejon (Napoli); Nestorovski (1-Palermo); Muriel (3-Sampdoria); Thereau (Udinese). – 9 reti: Perisic (Inter); Schick (Sampdoria); Defrel (Sassuolo); D.Zapata (1-Udinese).

– 8 reti: Dzemaili (Bologna); Dybala (3-Juventus); Keita (Lazio); Caprari (1-Pescara); Nainggolan (Roma); Quagliarella (1-Sampdoria). – 7 reti: Inglese e Pellissier (1-Chievo); Babacar (1-Fiorentina); Candreva (Inter); Suso (1-Milan); Perotti (7-Roma); Matri (Sassuolo); Ljajic (1-Torino).

– 6 reti: Caldara, Kessie (2) e Kurtic (Atalanta); Destro (Bologna); Birsa (Chievo); Banega (Inter); Pellegrini (1-Sassuolo).

– 5 reti: Conti, Petagna (Atalanta); Verdi (Bologna); Joao Pedro e Sau (Cagliari); Mchedlidze (Empoli); Khedira, Mandzukic, Pjanic (Juventus); Parolo (Lazio); Lapadula (1-Milan); Benali (Pescara); Bruno Fernandes (Samp); Baselli e Benassi (Torino); Fofana e Jankto (Udinese).

– 4 reti: Castro e Meggiorini (Chievo); Maccarone (2-Empoli); Ilicic (1) e Tello (Fiorentina); Biglia (3-Lazio); Pasalic (Milan); Milik (Napoli); Quaison (Palermo); El Shaarawy (Roma); Acerbi (Sassuolo) Perica (1-Udinese).

– 3 reti: Melchiorri e Farias (1-Cagliari); Freuler (Chievo); Ferrari e Stoian (Crotone); Ntcham, Ocampos (1) e Pavoletti (Genoa); El Kadduri (Empoli); Banega, Brozovic, D’Ambrosio, Eder e Joao Mario (Inter); F.Anderson e Milinkovic (Lazio); Bonaventura, Kucka e Niang (Milan); Gabbiadini (1) e Zielinski (Napoli); Chochev e Rispoli (Palermo); Paredes e Strootman (Roma); Berardi (2-Sassuolo), Politano e Ragusa (1-Sassuolo); Saponara (Torino/Empoli); De Paul (Udinese).

– 2 reti: Cristante, Masiello (Atalanta); Di Francesco, Viviani (Bologna); Capuano, Dessena, Ionita, Di Gennaro (Cagliari); De Guzman (Chievo); Trotta (1), Simy e Palladino (1-Crotone); Pucciarelli (Empoli); Badelj, Chiesa e Zarate (Fiorentina); Hijemark, Ninkovic e Rigoni (Genoa); Gagliardini (Inter); Bonucci, A.Sandro, Cuadrado, Chiellini e Rugani (Juventus); Radu, Lulic (Lazio).