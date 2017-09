Vitesse-Lazio streaming – diretta tv, dove vederla (Europa League)

Vitesse-Lazio IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Vitesse-Lazio (orario 21.05), partita valida per la fase a gironi di Europa League (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport. La partita verrà trasmessa anche in diretta streaming sull’applicazione SkyGo. Questa app è utilizzabile solamente dagli abbonati a Sky Sport. Vitesse-Lazio verrà trasmessa anche in chiaro su Tv8.

Probabili formazioni Vitesse-Lazio (orario 21.05)

Probabile formazione Vitesse (4-3-3): Pasveer; Dato, Kashia, Kruiswijk, Buttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen. Allenatore: Fraser.

Probabile formazione Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Lucas Leiva, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Di Gennaro, Murgia Lukaku; Luis Alberto, Caicedo. Allenatore: Inzaghi

“Inzaghi piace alla Juve? Nel calcio si trovano i giocatori, gli allenatori, ma non i presidenti. La cosa più importante è avere un presidente-tifoso e non un tifoso-presidente, altrimenti si rischia quanto successo finora in tante squadre”.

Lo ha dichiarato il presidente della Lazio Claudio Lotito a margine di un evento nella sede Rai di Roma.

“Noi abbiamo la capacità di portare alla ribalta le persone grazie al lavoro di tutti – ha sottolineato Lotito – Inzaghi è una mia invenzione, l’ho portato nelle giovanili e ora sta dando i suoi frutti. Voi avete la capacità di attribuire il merito solo a una persona, ma non esistono maghi. Io riesco a fare le cose perché c’è un gruppo di lavoro: il direttore sportivo (Igli Tare, ndr), per esempio, si è rivelato una delle persone più efficienti e capaci, come avevo previsto. Il futuro di Inzaghi? Per ora ha un contratto con la Lazio, poi si vedrà”.

“Noi non dimentichiamo che la Lazio è un patrimonio di tutti – ha aggiunto il patron biancoceleste – Ringrazio la curva, che ha preso coscienza dell’operato di questa gestione. Io devo coltivare sentimenti comuni, preservarli e tramandarli, e questo sto cercando di fare.

Il tifoso della Lazio deve essere paziente e fiducioso nell’operato della società, che viene amministrata con la logica del capo famiglia: spendere quanto si può spendere, cercare di incrementare le risorse. Niente sperperi, solo investimenti: è la logica della formica, che crea una casa basata sul cemento armato”.