Lega Pro-Sportube: dirette streaming e highlights su Blitz

Lega Pro in streaming con Sportube, ecco come vedere le dirette streaming, gli highlights della 20a giornata, gli highlights della Coppa Italia Lega Pro e di tutte le partite finora giocate del girone A, del girone B e del girone C della Lega Pro 2016-17.

Grazie a Sportube.tv-Lega Pro Channel, si possono vedere a pagamento, in diretta streaming, tutte le partite della Lega Pro 2016-17. Risultati, calendario e classifica del GIRONE C – Risultati, calendario e classifica del GIRONE B – Risultati, calendario e classifica del GIRONE A.

La Lega Pro 2016-17 su Sportube è disponibile a pagamento. Come funziona? La singola partita costa 2,90 euro, l’abbonamento a tutte le gare in trasferta di una squadra (pacchetto Trasferta Squadra) costa 23,90 (19,90 in promozione fino al 30 settembre), l’abbonamento a tutte le gare in casa e in trasferta di una squadra (pacchetto Singola Squadra) costa 39,90 (29,90 in promozione fino al 30 settembre).

A fine gara sono disponibili su Blitz gli highlights di tutte le partite. Qui gli highlights di tutte le gare del girone d’andata. Qui gli highlights di tutte le partite della Coppa Italia Lega Pro 2016-17. In alternativa si può sempre cliccare su questo link che porta direttamente al sito di Sportube.tv.

Qui trovate gli highlights di tutte le restanti partite del girone d’andata: girone A, girone B e girone C.

CLAS­SI­FI­CA GIRONE A LEGA PRO: Alessandria 50 punti; Cremonese 42; Livorno 39; Arezzo 36; Renate 32; Lucchese (-1) 31; Giana Erminio 30; Piacenza 29; Como 28; Viterbese e Olbia 27; Siena 26; Pistoiese 24; Carrarese 22; Tuttocuoio 21; Lupa Roma 20; Pontedera 19; Pro Piacenza 18; Prato 12; Racing Roma 11.

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE A LEGA PRO:

14 reti Gonzalez (2 rigori, Alessandria);

13 reti Forte (1, Lucchese);

11 reti Bocalon (Alessandria), Brighenti (3, Cremonese);

8 reti Bruno (Giana Erminio), Santini (1, Pontedera), Marzeglia (Renate);

7 reti Moscardelli (2, Arezzo), Cellini (3, Livorno), Capello (2, Olbia), Rovini (Pistoiese), Pesenti (4, Pro Piacenza), Neglia (Viterbese);

6 reti Razzitti (Piacenza), De Sousa (3, Racing Roma), Marotta (Siena), Marano (Viterbese);

5 reti Polidori (Arezzo), Floriano (3, Carrarese), Di Quinzio (Como), Stanco (Cremonese), Maritato e Murilo (Livorno), Ragatzu (Olbia), Shekiladze (Tuttocuoio);

4 reti Iocolano (Alessandria), Erpen e Grossi (1, Arezzo), Chinellato (1, Como), Scappini (1, Cremonese), Baldassin (Lupa Roma), Terrani (Lucchese), Piredda (Olbia), Franchi, Matteassi e Taugordeau (Piacenza), Colombo (Pistoiese), Romano (Prato), Bunino e Mendicino (1, Siena);

3 reti Cazzola (Alessandria), Erpen (Arezzo), Del Nero e Miracoli (Carrarese), Bertani, Le Noci e Pessina (Como), Belingheri e Maiorino (1, Cremonese), Venitucci (Livorno), Bruccini e De Feo (Lucchese), Fofana e Mastropietro (Lupa Roma), Cossu e Kouko (Olbia), Gyasi (Pistoiese), Loglio (Racing Roma), Napoli (1, Renate), Diop (Viterbese);

2 reti Bearzotti, Foglia e Yamga (Arezzo), Damian e Nossa (Como), Moro, Pesce e Scarsella (Cremonese), Gullit Okyere, Perico e Perna (Giana Erminio), Jelenic (Livorno), Martinez (Lucchese), La Camera (Lupa Roma), Miceli (Olbia), Titone (Piacenza), Benedetti, Hamlili e Varano (Pistoiese), Della Latta e Di Santo (Pontedera), Carcuro e Moncini (Prato), Bazzoffia e Rossini (Pro Piacenza), Maestrelli, Massimo e Taviani (Racing Roma), Florian e Palma (1, Renate), D’Ambrosio e Firenze (Siena).

CLAS­SI­FI­CA GIRONE B LEGA PRO: Venezia 39 punti; Pordenone 38; Reggiana 37 punti; Padova e Parma 36; Gubbio 34; Sambenedettese 31; Bassano 30; FeralpiSalò 29; Albinoleffe 26; Santarcangelo 24; Lumezzane e SüdTirol 22; Maceratese (-3) 21; Ancona 20; Teramo e Forlì 19; Mantova 18; Modena e Fano 16.

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE B LEGA PRO:

12 reti Arma (6 rigori, Pordenone);

10 reti Mancuso (2, Sambenedettese);

9 reti Minesso (5, Bassano);

7 reti Grandolfo (Bassano), Bardelloni (4, Forlì), Ferretti (Gubbio), Altinier (Padova), Calaiò (2) e Nocciolini (Parma), Gliozzi (Sudtirol);

6 reti Guerra (Feralpisalò), Manconi (1, Reggiana);

5 reti Gerardi (Feralpisalò), Ponsat (Forlì), Casiraghi (Gubbio), Marchi (Mantova), Berrettoni (Pordenone), Sansovini (1, Teramo), Geijo (Venezia);

4 reti Gonzi (Albinoleffe), Frediani (Ancona), Fabbro e Laurenti (Bassano), Gucci e Masini (1, Fano), Candellone e Valagussa (Gubbio), Bacio Terracino e Barbuti (Lumezzane), Colombi (1, Maceratese), Zammarini (Mantova), Russo (3, Padova), Baraye ed Evacuo (2, Parma), Cattaneo (Pordenone), Guidone e Nolè (Reggiana), Bulevardi (Teramo);

3 reti Cortellini, Mastroianni e Virdis (1) (Albinoleffe), Samb (Ancona), Bianchi (Bassano), Ranellucci (FeralpiSalò), Quadri (1, Maceratese), Dettori, Favalli e Madonna (Padova), Mogos (Reggiana), Di Massimo (2, Sambenedettese), Cesaretti, Cori e Valentini (Santarcangelo), Ilari e Jefferson (Teramo), Marsura, Modolo, Moreo e Pederzoli (1, Venezia);

2 reti Anastasio, Giorgione e Loviso (Albinoleffe), De Silvestro (Ancona), Maistrello (Bassano), Gambaretti e Romero (FeralpiSalò), Capellini e Sereni (Forlì), Palmieri, Gattari e Ventola (Maceratese), Caridi (Mantova), Besea e Schiavi (1, Modena), Alfageme e Neto (Padova), Scavone (Parma), Burrai e Semenzato (Pordenone), Angiulli (Reggiana), Berardocco (2), Lulli, Sabatino e Tortolano (Sambenedettese), Gatto, Merini e Sirignano (Santarcangelo), Fink e Tulli (Südtirol), Croce (Teramo), Ferrari (Venezia).

CLAS­SI­FI­CA GIRONE C LEGA PRO: Matera 42 punti; Lecce e Juve Stabia 40; Foggia 38; Virtus Francavilla 32; Cosenza 30; Fidelis Andria 28; Siracusa e Catania (-7) 27; Fondi (-1) e Monopoli 26; Casertana (-2) 23; Paganese 22; Akragas 20; Taranto 19; Messina e Reggina 18; Melfi (-1) 17; Catanzaro 16; Vibonese 15.

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE C LEGA PRO:

13 reti Caturano (1 rigore, Lecce);

12 reti Negro (3, Matera);

11 reti Montini (Monopoli);

8 reti Statella (Cosenza), Sarno (Foggia), Albadoro (2, Fondi), Ripa (3, Juve Stabia), Torromino (1, Lecce), De Vena (1, Melfi), Pozzebon (2, Messina), Catania (1, Siracusa);

7 reti Armellino (Matera), Foggia (Melfi), Reginaldo (Paganese);

6 reti Tiscione (Fondi), Izzillo (Juve Stabia), Iannini (Matera), Gatto (Monopoli), Nzola (Virtus Francavilla);

5 reti Gomez e Zanini (Akragas), Carlini (1) e Corado (Casertana), Di Grazia e Mazzarani (Catania), Giovinco (1, Catanzaro), Mazzeo (1, Foggia), Lisi (Juve Stabia), Carretta e Strambelli (Matera), Coralli (1, Reggina), Viola (2, Taranto), Saraniti (2, Vibonese), Abate (Virtus Francavilla);

4 reti Caccetta e Gambino (Cosenza), Sandomenico (Juve Stabia), Mancosu e Pacilli (Lecce), Valente (Siracusa);

3 reti Marino (Akragas), Giannone (2, Casertana), Paolucci (1, Catania), Basrak (Catanzaro), Baclet e Mungo (Cosenza), Cianci (1), Cruz Pereira e Onescu (Fidelis Andria), Padovan e Sicurella (Foggia), D’Agostino (Fondi), Lepore e Tsonev (Lecce), Casoli (Matera), Madonia (Messina), Camilleri e Deli (Paganese), Porcino (Reggina), Scardina (Siracusa), Bollino (1, Taranto), Pastore (Virtus Francavilla);

2 reti Cochis (Akragas), Rajcic (Casertana), Barisic e Biagianti (Catania), Carcione (1), Di Bari e Tavares (Catanzaro), Maza (Foggia), Calderini e Varone (Fondi), Del Sante e Mastalli (Juve Stabia), Infantino (1, Matera), Defendi (Melfi), Esposito e Mavretic (Monopoli), Cicerelli (Paganese), Bangu (Reggina), Dezai e Turati (Siracusa), Alessandro, Idda, De Angelis (1) (Virtus Francavilla).