Leicester-Atletico Madrid diretta, formazioni ufficiali dalle 20.30

LEICESTER (INGHILTERRA) – Leicester-Atletico Madrid 0-0 (andata 0-1, orario 20.45) – la diretta live della partita valida per i quarti di finale di Champions League.

Probabili formazioni di Leicester-Atletico Madrid:

Leicester (4-4-2): Schmeichel; Simpson, Benalouane, Morgan, Fuchs; Mahrez, Drinkwater, N’Didi, Albrighton; Okazaki, Vardy. All. Shakespeare.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe Luís; Ferreira Carrasco, Gabi, Koke, Saul Niguez; Griezmann, Gameiro. All. Simeone.

Il ritorno dei quarti di finale di Champions League Leicester-Atletico Madrid, andata 1-0 per gli spagnoli, sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Mediaset Premium e sarà visibile sui canali Premium Sport 2 (371) e Premium Sport 2 HD (381). Leicester-Atletico Madrid, che si giocherà il 18 aprile alle ore 20:45, sarà disponibile in Live Streaming su Premium Play, il servizio streaming riservato agli abbonati di Mediaset Premium per la visione su pc, smartphone e tablet (clicca qui).

Il Leicester ha vinto tutte e quattro le partite interne giocate in questa edizione di Champions League, con un bilancio di sei gol fatti ed appena uno subito.

L’Atletico Madrid è ai quarti di finale per quarta volta consecutiva. Il bilancio ai quarti è di V5 S3 – hanno vinto due degli ultimi tre quarti di finale. I Rojiblancos hanno vinto dieci e pareggiato cinque delle loro 21 trasferte giocate in UEFA Champions League dal settembre 2013. L’Atletico ha vinto 1-0 in casa del PSV Eindhoven e dell’FC Rostov in questa fase a gironi. La sconfitta per 1-0 in trasferta con l’FC Bayern Monaco alla sesta giornata gli ha impedito di raggiungere le sei squadre che hanno vinto tutte e sei le partite di una fase a gironi di UEFA Champions League. Nonostane la sconfitta con i bavaresi, gli spagnoli si sono qualificati come primi del girone ed hanno vinto 4-2 nell’andata degli ottavi in casa del Bayer 04 Leverkusen.