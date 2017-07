ROMA – Se avete un tatuaggio di Leonardo Bonucci e volete cancellarlo perché è passato al Milan, tradendo la Juventus, un dermatologo si offre di farlo gratis. Lui è Filippo Pinto, il dermatologo che ha rimosso il tatuaggio di Higuain dalla pelle di un tifoso del Napoli e durante una intervista a Radio Cusano Campus del 20 luglio si è offerto di eliminare il tatuaggio ormai sgradito: “Togliere il nero è facile, un po’ meno il bianco”.

Il dermatologo Filippo Pinto ai microfoni del programma Genetica Oggi, condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, ha proposto di rimuovere gratis il tatuaggio di Bonucci dalla pelle del primo tifoso deluso dal suo “tradimento”. Il medico, esperto in trattamenti laser, non è nuovo a queste “imprese” avendo cancellato lo scorso anno un enorme Higuain sul braccio di un tifoso partenopeo ovviamente subito dopo il suo passaggio alla Juventus.

“Togliere Higuain dalla pelle del tifoso del Napoli fu particolarmente difficile – ha commentato il Dott. Pinto- perché venne tolto per la prima volta l’azzurro, un colore molto difficile da rimuovere. Con i nuovi laser però riusciamo a farlo così come a togliere anche il verde (altro colore in passato impossibile da eliminare)”

“Nel caso di un tatuaggio di Bonucci il nero è un colore semplice da cancellare, il bianco è più ostico ma progressivamente è possibile eliminarlo. Il pigmento viene frammentato in piccole particelle e l’organismo, grazie al sistema immunitario, lo espelle come corpo estraneo.”

Caccia dunque al primo tifoso pronto a cancellare per sempre dalla sua pelle l’ex bianconero Bonucci.