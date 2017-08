BUENOS AIRES – Gli invitati alle nozze del secolo fanno una bella figuraccia. Parliamo del matrimonio tra il calciatore Lionel Messi e Antonella Roccuzzo che è tenuto all‘inizio di luglio a Rosario, in Argentina.

Il campione e la fidanzata avevano chiesto ai 260 invitati di non fare regali, ma solo donazioni ad una ong, la Techo Argentina, che si occupa di edilizia popolare e rifugi di emergenza in diverse zone disagiate del Paese.

I super ospiti della cerimonia, tra cui si contano nomi di ricchissimi come Neymar, Suarez e Piqué con la moglie Shakira, hanno destinato alla organizzazione non governativa in tutto la cifra miserrima, è proprio il caso di dirlo, di 11mila dollari, l’equivalente di nemmeno diecimila euro. Assai poco, considerato che, come ricorda il quotidiano argentino Clarin, Piqué la stessa sera ha lasciato 15mila dollari sui tavolini del casinò.

Lo stesso Clarin non ha esitato a definire “miserabile” il regalo di nozze fatto dagli illustri invitati. In Argentina lo sdegno è molto. Si trattava di una festa in grande stile, come si può facilmente immaginare, che si è tenuta all’Hotel Pullman del City Center di Rosario.

Settimane dopo l’evento, la ong ha ringraziato con una nota in cui spiegava: “Fedeli ai nostri principi di trasparenza, vogliamo far sapere che finora 10 rifugi di emergenza sono stati costruiti”. Ringraziando Messi e i suoi invitati, ha anche fatto sapere che la raccolta fondi è ancora aperta. Quasi un invito a ripensarci e a sganciare, finalmente, qualcosa di più.