ROMA – Il grande giorno per Lionel Messi è arrivato. Oggi, venerdì 30 giugno, la stella del Barcellona e la compagna Antonella Roccuzzo si sposeranno a Rosario, città argentina a 300 chilometri da Buenos Aires. La coppia è lì già da una settimana, e i festeggiamenti con amici e familiari sono iniziati sabato 24 giugno, quando Messi ha compiuto 30 anni. Il matrimonio non avverrà con rito religioso ma solamente con quello civile.

Come riporta sports.ndtv, ecco le cose da sapere sul matrimonio di Messi.

“Gli invitati ufficiali sono 260, tra questi molti volti noti del calcio e non solo”, si legge in una nota degli organizzatori. Numero che però aumenta se si considerano anche i 150 giornalisti accreditati. Ci saranno sicuramente molti compagni di squadra di Messi, come Angel Di Maria, Sergio Aguero, Ezequiel Lavezzi, Cesc Fabregas, Ronaldinho, Deco e Xavi Hernandez. A sorpresa però tra gli invitati non ci sarà Diego Armando Maradona, cui Messi è sempre stato paragonato ed è stato il suo allenatore dal 2008 al 2010, quando era il c.t. dell’Argentina.

Dopo la cerimonia parenti e amici sono invitati al ricevimento in un grande hotel di Rosario che, a quanto sembra, sarà da capogiro. Su Twitter è stato diffuso il menù delle nozze. Più che un pasto normale, sembra un vero e proprio percorso culinario: gli ospiti potranno scegliere un’ampia selezione di piatti tra cui tante specialità tipiche argentine.

Messi e moglie sono appena tornati da un viaggio a Ibiza insieme ai figli, ma di certo le vacanze non finiscono qui. I due sposini passeranno qualche giorno insieme e lontano da occhi indiscreti dopo il matrimonio, ma la meta è ancora top secret.