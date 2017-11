ROMA – Luca Fanesi, 44 anni, è in coma dal 5 novembre. Fanesi ha il cranio fratturato in 4 punti, il cervello compresso da ematomi multipli e la fronte segnata da una contusione. Secondo la questura di Vicenza è scivolato nei tafferugli avvenuti durante la partita Vicenza-Sanbenedettese. Per la questura vicentina, Luca Fanesi sarebbe scivolato e avrebbe sbattuto la testa contro un’inferriata Secondo alcuni tifosi e la famiglia invece i colpi potrebbero anche essere compatibili con delle manganellate. Al momento la Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo d’inchiesta contro ignoti.

“C’è un procedimento penale in corso, la Digos sta lavorando. Se stanno ascoltando tifosi? Non posso dirlo. Se stanno ascoltando gli abitanti affacciati ai balconi? Non posso dirlo – dice al Fatto.it Stefano Veronese, commissario capo della questura vicentina e portavoce della stessa – Se la polizia è intervenuta a tafferuglio in corso o a scontri finiti? Non posso dirlo. Mi dispiace essere un disco rotto ma sono tutte cose che sono negli atti che sta raccogliendo la Digos”.

““Sarà una perizia a stabilirlo – dice l’avvocato della famiglia – Non sono un medico legale, ma mi viene istintivo avere qualche dubbio sulla dinamica fornita dalle autorità. Io credo che una persona che scivoli non riporti quattro fratture craniche, varie ematomi cerebrali e una contusione frontale. C’è qualcosa di concreto che ci fa pensare che sia stato picchiato alla testa. Per questo abbiamo fatto denuncia, anche se al momento non sappiamo ancora se sono state aperte le indagini”.