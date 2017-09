Lucchese-Monza Sportube: diretta live streaming, ecco come vedere la partita

Lucchese-Monza in streaming, diretta live dalle 16.30 su Sportube tv – Lega Pro Channel, gruppo Eleven Sports: ecco come vedere la partita, gara della quarta giornata del girone A di serie C 2017-18. Stadio Porta Elisa di Lucca.

Per vedere la diretta streaming di Lucchese-Monza, basta cliccare su questo link che porta al sito di Sportube.tv-Lega Pro Channel, la web tv che trasmette tutte le dirette e gli highlights del campionato di Serie C 2017-18.

Anche quest’anno il servizio è a pagamento, gratuito solo per le partite di Coppa Italia, per le quali basta solo attivare un account Sportube. Come prima cosa è quindi necessario registrarsi (gratuitamente, e basta farlo una volta sola) sul sito di Sportube, tramite social network o compilando online un modulo di registrazione.

Come funziona Sportube a pagamento? La singola partita costa 2,90 euro. Ci sono poi due pacchetti. L’intero campionato in casa e in trasferta della propria squadra del cuore, scontato fino al 30 settembre, costa 29,90 euro anziché 39,90. Il pacchetto trasferta, con solo le gare fuori casa della propria squadra,

costa 19,90 anziché 29,90 se lo si acquista entro il 30 settembre.

Anche RaiSport e Sportitalia hanno raggiunto a trasmettere le partite della Serie C nelle stagioni 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020.

La Rai si è aggiudicata il “Pacchetto Nazionale 1“, con un’offerta, corrispondente al prezzo minimo, di 650 mila euro a stagione per un totale di 1,95 milioni di euro, mentre Sportitalia si è aggiudicata il “Pacchetto Nazionale 2“, quello più corposo, con un’offerta superiore al prezzo minimo fissato dalla Lega Pro, che era di 150mila euro per la prima stagione, 175mila euro per la seconda e 200mila euro per la terza.

PACCHETTO NAZIONALE 1 – RAI SPORT.

Regular Season: 1 Gara a Giornata, in posticipo serale del lunedì sera (ad eccezione degli ultimi tre turni di Regular Season, qualora la Lega Pro dovesse decidere che le Gare di tali Giornate si svolgano in contemporanea in un diverso orario). La Rai non potrà trasmettere, in ogni Stagione, più di 3 Gare di Regular Season di ciascuna Società Sportiva.

Play Off : 1 Gara per turno, selezionata dalla Rai. In caso di turno con andata e ritorno la Rai avrà diritto a trasmettere una Gara di andata e una Gara di ritorno del turno.

Coppa Italia: Finale di andata e ritorno di Coppa Italia di C.

PACCHETTO NAZIONALE 2 – SPORTITALIA.

Regular Season: una Gara per Giornata, in anticipo serale del venerdì sera (ad eccezione degli ultimi tre turni di Regular Season, qualora la Lega Pro dovesse decidere che le Gare di tali Giornate si svolgano in contemporanea in un diverso orario). Sportitalia non potrà trasmettere, in ogni Stagione Sportiva, più di 3 Gare di Regular Season di ciascuna Società Sportiva.

Play Off: una Gara in diretta per turno della sola prima fase dei Play Off girone (primi due turni di gioco dopo la Regular Season). La Gara sarà selezionata a propria discrezione dalla Lega. Qualora un turno preveda sia andata sia ritorno, per turno s’intende una sola Gara tra andata e ritorno. Una Gara in Differita per turno a partire dalla seconda fase dei Playoff, selezionata a propria discrezione dalla Lega. Qualora un turno preveda sia andata sia ritorno, per turno s’intende una Gara sia di andata sia di ritorno.

Play Out: Una Gara in diretta per turno, selezionata a propria discrezione dalla Lega. Qualora un turno preveda sia andata sia ritorno, per turno s’intende una sola Gara tra andata e ritorno.

Coppa Italia: Una Gara in diretta per turno eliminatorio di Coppa Italia per i turni eliminatori degli ottavi di finale, quarti di finale e semifinale, selezionata a propria discrezione dalla Lega. Qualora un turno preveda sia andata sia ritorno, per turno si intende una sola Gara tra andata e ritorno. La Finale in differita di andata e di ritorno della Coppa Italia.

Supercoppa: 1 Gara in diretta della Supercoppa, selezionata a discrezione della Lega.

CLASSIFICA GIRONE A SERIE C. Viterbese 9 punti, Olbia e Siena 7; Carrarese e Pistoiese 6; Cuneo, Livorno*, Monza e Pro Piacenza 4; Arezzo, Arzachena e Lucchese* 3; Alessandria, Pisa, Pontedera e Prato 2; Piacenza e Giana Erminio 1; Gavorrano 0.

* = 1 partita in meno

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE A SERIE C.

3 reti Bruno (Giana Erminio; 1 rigore), Ferrari F. (Pistoiese; 2 rigori).

2 reti Moscardelli (Arezzo; 1 rigore), Sanna (Arzachena), Tavano (Carrarese), Dell’Agnello (Cuneo), Pedrelli (Livorno; 1 rigore), Ragatzu (Olbia; 1 rigore), Pesenti (Pontedera), Celiento (Viterbese), Jefferson (Viterbese; 1 rigore), Tortori (Viterbese).

1 rete Fischnaller (Alessandria), Gonzalez (Alessandria), Cutolo (Arezzo), D’Ursi (Arezzo), Rinaldi (Arezzo), Sabatino (Arezzo), Curcio (Arzachena), Lisai (Arzachena), Sbardella (Arzachena), Vano (Arzachena), Biasci (Carrarese), Piscopo (Carrarese), Tentoni (Carrarese), Lombardi (Gavorrano), Moscati (Gavorrano), Perna (Giana Erminio), Doumbia (Livorno), Arrigoni (Lucchese), Cori (Monza; 1 rigore), Giudici (Monza), Geroni (Olbia), Pisano (Olbia), Morosini (Piacenza; 1 rigore), Ceccarelli (Prato), Guglielmelli (Prato), Alessandro (Pro Piacenza; 1 rigore), Barba (Pro Piacenza), La Vigna (Pro Piacenza), Starita (Pro Piacenza), Bulevardi (Siena), Cristiani (Siena), Guberti (Siena), Guerri (Siena), Baldassini (Viterbese), Bismarck (Viterbese), Cenciarelli (Viterbese), Vandeputte (Viterbese).

CLASSIFICA GIRONE A SERIE C. Viterbese 9 punti, Olbia e Siena 7; Carrarese e Pistoiese 6; Cuneo, Livorno*, Monza e Pro Piacenza 4; Arezzo, Arzachena e Lucchese* 3; Alessandria, Pisa, Pontedera e Prato 2; Piacenza e Giana Erminio 1; Gavorrano 0.

* = 1 partita in meno

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE A SERIE C.

3 reti Bruno (Giana Erminio; 1 rigore), Ferrari F. (Pistoiese; 2 rigori).

2 reti Moscardelli (Arezzo; 1 rigore), Sanna (Arzachena), Tavano (Carrarese), Dell’Agnello (Cuneo), Pedrelli (Livorno; 1 rigore), Ragatzu (Olbia; 1 rigore), Pesenti (Pontedera), Celiento (Viterbese), Jefferson (Viterbese; 1 rigore), Tortori (Viterbese).

1 rete Fischnaller (Alessandria), Gonzalez (Alessandria), Cutolo (Arezzo), D’Ursi (Arezzo), Rinaldi (Arezzo), Sabatino (Arezzo), Curcio (Arzachena), Lisai (Arzachena), Sbardella (Arzachena), Vano (Arzachena), Biasci (Carrarese), Piscopo (Carrarese), Tentoni (Carrarese), Lombardi (Gavorrano), Moscati (Gavorrano), Perna (Giana Erminio), Doumbia (Livorno), Arrigoni (Lucchese), Cori (Monza; 1 rigore), Giudici (Monza), Geroni (Olbia), Pisano (Olbia), Morosini (Piacenza; 1 rigore), Ceccarelli (Prato), Guglielmelli (Prato), Alessandro (Pro Piacenza; 1 rigore), Barba (Pro Piacenza), La Vigna (Pro Piacenza), Starita (Pro Piacenza), Bulevardi (Siena), Cristiani (Siena), Guberti (Siena), Guerri (Siena), Baldassini (Viterbese), Bismarck (Viterbese), Cenciarelli (Viterbese), Vandeputte (Viterbese).