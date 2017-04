Maceratese-Teramo Sportube: streaming diretta live, ecco come vedere la partita

Maceratese-Teramo in streaming, diretta dalle 16.30 con Sportube.tv-Lega Pro Channel: ecco come vedere la partita, gara della trentaseiesima giornata (17a di ritorno) del girone B di Lega Pro 2016-17. Stadio Helvia Recina di Macerata.

Per vedere la diretta streaming di Maceratese-Teramo, basta cliccare su questo link che porta al sito di Sportube.tv-Lega Pro Channel, la web tv che trasmette tutte le dirette e gli highlights del campionato di Lega Pro 2016-17. Quest’anno il servizio è a pagamento. Come prima cosa è necessario registrarsi (gratuitamente, e basta farlo una volta sola) sul sito di Sportube, tramite social network o compilando online un modulo di registrazione.

Come funziona Sportube a pagamento? Ci sono tre opzioni. La singola partita costa 2,90 euro, l’abbonamento a tutte le gare in trasferta di una squadra per il girone di ritorno (pacchetto Trasferta Squadra) costa 14,90, l’abbonamento a tutte le gare in casa e in trasferta di una squadra per il girone di ritorno (pacchetto Singola Squadra) costa 22,90 euro.

CLAS­SI­FI­CA GIRONE B LEGA PRO dopo la 35a giornata: Venezia 78 punti; Parma 66; Pordenone 65; Padova 62; Reggiana 58; Gubbio 54; Sambenedettese 50; FeralpiSalò 49; Albinoleffe 47; Bassano 45; Santarcangelo (-2) e Maceratese (-2) 44; SüdTirol 41; Modena 40; Mantova 37; Teramo 35; Forlì 34; Lumezzane 33; Fano 32; Ancona 28.

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE B LEGA PRO dopo la 35a giornata:

20 reti Mancuso (4, Sambenedettese);

16 reti Arma (7 rigori, Pordenone),

15 reti Calaiò (3, Parma);

12 reti Altinier (Padova), Gliozzi (Sudtirol);

11 reti Ferretti (Gubbio), Nocciolini (Parma), Berrettoni (Pordenone);

10 reti Minesso (6, Bassano), Guerra (1, Feralpisalò), Quadri (7) (Maceratese), Geijo (2) e Moreo (Venezia);

9 reti Marchi (1, Mantova), Cori (2, Santarcangelo), Sansovini (3, Teramo);

8 reti Frediani (Ancona), Grandolfo (Bassano), Gerardi (Feralpisalò), Cattaneo (Pordenone);

7 reti Bardelloni (4, Forlì), Bacio Terracino (Lumezzane), Russo (5, Padova), Baraye (Parma), Cesarini (1) (Reggiana), Cesaretti (Santarcangelo);

6 reti Ponsat (Forlì), Candellone (Gubbio), Diop (Modena), Nolè (Modena, 4 reti con la Reggiana), Guidone e Manconi (1) (Reggiana), Sorrentino (Sambenedettese), Barbuti (Teramo, 4 gol con 1 rigore nel Lumezzane), Marsura (Venezia);

5 reti Gonzi (Albinoleffe), Fabbro (Bassano), Germinale (Fano), Bracaletti (FeralpiSalò), Casiraghi (3), Ferri Marini (1) e Valagussa (Gubbio), Colombi (1) (Maceratese), Caridi e Guazzo (Mantova), Neto (Padova), Evacuo (2, Parma), Bulevardi (Pordenone, 4 gol col Teramo), Tulli (Südtirol), Modolo (Venezia);

4 reti Mastroianni (Albinoleffe), Momentè (Ancona), Laurenti e Maistrello (Bassano), Fioretti (1), Gucci e Masini (1, Fano), Ranellucci (FeralpiSalò), Capellini e Tentoni (Forlì), Rinaldi (Gubbio), Zammarini (Mantova), Dettori e Favalli (Padova), Burrai (1), Martignago e Semenzato (Pordenone), Di Massimo (2) (Sambenedettese), Ilari (Teramo), Ferrari (1, Venezia);

3 reti Cortellini, Giorgione, Loviso (1) e Virdis (1) (Albinoleffe), Samb (Ancona), Bianchi e Candido (Bassano), Gambaretti e Luche (FeralpiSalò), Sereni (Forlì), Leonetti e Speziale (1) (Lumezzane), Palmieri, Gattari e Turchetta (Maceratese), Popescu (Modena), Alfageme, Madonna e Mandorlini (Padova), Munari e Scavone (Parma), Mogos e Rozzio (Reggiana), Valentini (Santarcangelo), Jefferson (Teramo), Pederzoli (1, Venezia);

2 reti Anastasio, Gavazzi, Loviso e Scrosta (Albinoleffe), Del Sante, De Silvestro e Furlan (Ancona), Capezzani (Fano), Romero (FeralpiSalò), Tonelli (Forlì), Allegretti e Ventola (Maceratese), Sodinha (1) e Vinetot (Mantova), Besea, Giorico, Laner e Schiavi (1, Modena), Cappelletti e De Cenco (Padova), Giorgino (Parma), De Agostini e Padovan (Pordenone), Angiulli, Bovo e Sbaffo (Reggiana), Berardocco (2), Lulli, Sabatino e Tortolano (Sambenedettese), Carlini, Gatto, Merini e Sirignano (Santarcangelo), Fink (Südtirol), Caidi, Croce, Di Paolantonio, Fratangelo e Speranza (Teramo), Fabris e Garofalo (Venezia).