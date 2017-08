MANCHESTER (INGHILTERRA)- Il Manchester City non intende rinunciare a Alexis Sanchez. Secondo quanto scrive il Times, i Citizens sono pronti a offrire all’Arsenal 60 milioni di euro per il giocatore cileno.

Il tecnico dei Gunners Arsene Wenger ha però detto che ci sono buone possibilità che l’attaccante rimanga all’Emirates.

“Solo perchè è entrato nell’ultimo anno di contratto non vuol dire che non abbiamo la possibilità di farglielo prolungare”, ha aggiunto l’allenatore francese confermando che Sanchez è stato inserito nella lista dei convocati per il match di domenica in casa del Liverpool.

Sanchez ha saltato le prime due partite di campionato per un problema muscolare accusato al ritorno dalle vacanze dopo aver disputato con la sua nazionale la Confederations Cup.