Manchester United-Anderlecht streaming – diretta tv, dove vederla. Europa League

Manchester United-Anderlecht IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Manchester United-Anderlecht (orario 21.05), partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e verrà trasmessa in diretta streaming su SkyGo che è una applicazione che permette agli abbonati Sky di vedere il match su pc, tablet e cellulari smartphone.

Europa League, ritorno dei quarti di finale. Le probabili formazioni delle partite di stasera (20 aprile 2017).

Manchester Utd (3-5-1-1): Romero; Bailly, Shaw, Rojo; Valencia, Fellaini, Herrera, Pogba, Young; Mkhitaryan; Ibrahimovic.

Anderlecht (4-3-3): Ruben; Appiah, Mbodj, Spajic, Najar; Dendoncker, Hanni, Tielemans; Chipciu, Teodorczyk, Stanciu.

Schalke (4-2-3-1): Fahrmann; Coke, Kehrer, Badstuber, Aogo; Goretzka, Geis; Caligiuri, Meyer, Avdijaj; Burgstaller.

Ajax (4-3-3): Onana; Viergever; De Ligt, Sanchez, Veltman; Ziyech, Schone, Klaassen; Younes, Dolberg, Neres Campos.

Besiktas (4-2-3-1): Fabricio, Gonul, Marcelo, Tosic, Adriano, Ozyakup, Hutchinson, Quaresma, Talisca, Babel, Tosun.

Lione (4-2-3-1): A.Lopes; Rafael, Mammana, M.Diakhaby, Rybus; Gonalons, Ferri; Cornet, Tolisso, Fekir, Lacazette.

Genk (4-3-3): Ryan; Castagne, Brabec, Colley, Uronen; Pozuelo, Malinovskiy, Berge; Trossard, Samatta, Boetius.

Celta Vigo (4-2-3-1): Alvarez; Mallo, Gomez, Roncaglia, Planas; Diop, Diaz; Sené, Jozabed, Bongonda; Beauvue.

Classifica marcatori Europa League. 8 gol: Giuliano (Zenit) – Dzeko (Roma)

7

Aduriz (Athletic Bilbao)

5

Ibrahimovic (Manchester United) – Teodorczyk (Anderlecht) – Kalinic (Fiorentina) – Hoarau (Young Boys).

4

Stanciu (Anderlecht) – Taison (Shakhtar Donetsk) – Soteriou (Apoel Nicosia) – Tosun (Besiktas) – Dolberg (Ajax) – Babacar (Fiorentina) – Bailey (Genk) – Kokorin (Zenit) – Aspas (Celta Vigo) – Guidetti (Celta Vigo) – Fekir (Lione) – Smolov (Krasnodar).

3

Joaozinho (Krasnodar) – Rusescu (Osmanlispor) – Lacazette (Lione) – Diakhaby (Lione) – Holzhauser (Austria Vienna) – Elyounoussi (Olympiacos) – Mikhitaryan (Manchester United) – Aboubakar (Besiktas) – Komlichenko (Slovan Liberec) – Tielemans (Anderlecht) – Belfodil (Standard Liegi) – Seba (Olympiacos) – Ferreyra (Shakhtar Donetsk) – Efrem (Apoel Nicosia) – Coulibaly (Gent) – Milicevic (Gent) – Stindl (Borussia M.).

2

Gianniotas (Apoel Nicosia) – Stepanenko (Shakhtar Donetsk) – Kovalenko (Shakhtar Donetsk) – Kryvtsov (Shakhtar Donetsk) – Golubovic (Steaua Bucarest) – Jorgensen (Feyenoord) – Hassan (Sporting Braga) – Stojiljkovic (Sporting Braga) – Poloz (Rostov) – Younes (Ajax) – Ziyech (Ajax) – Klaassen (Ajax) – Traore (Ajax) – Bernard (Shakhtar Donetsk) – Bernardeschi (Fiorentina) – Christensen (Borussia M.) – Perbet (Gent) – Zarate (Fiorentina) – El Shaarawy (Roma) – Fazio (Roma) – De Blasis (Mainz) – Despotovic (Astana) – Medunjanin (Maccabi Tel Aviv).

Strootman (Roma) – Eder (Inter) – Icardi (Inter) – Hwang (Salisburgo) – Michel (Qarabag) – Gurbanov (Qabala) – Perotti (Roma) – Buzaglo (Hapoel Beer Sheva) – Nwakaeme (Hapoel Beer Sheva) – Kilduff (Dundalk) – Alibec (Astra Giurgiu) – Budescu (Astra Giurgiu) – Rodrigues (Paok Salonicco) – Ibarbo (Panathinaikos) – Athanasiadis (Paok Salonicco) – Acheampong (Anderlecht) – Bruno (Anderlecht) – Buffel (Genk) – Castagne (Genk) – Karelis (Genk) – Ndidi (Genk) – Samata (Genk) – Duris (Viktoria Plzen) – Horava (Viktoria Plzen) – Trossard (Genk).

Kadlec (Sparta Praga) – Babel (Besiktas) – Kjaer (Fenerbahce) – Sow (Fenerbahce) – Van Dijk (Southampton) – Mata (Manchester United) – Lingard (Manchester United) – Austin (Southampton) – Bentaleb (Schalke 04) – Burgstaller (Schalke 04) – Goretzka (Schalke 04) – Konoplyanka (Schalke 04) – Orellana (Celta Vigo) – Wass (Celta Vigo) – Pogba (Manchester United) – Rooney (Manchester United).

Ansarifard (Olympiacos) – Cambiasso (Olympiacos) – Rotpuller (Austria Vienna) – Kayode (Austria Vienna) – Grunwald (Austria Vienna) – Joelinton (Rapid Vienna) – Tolisso (Lione) – Soderlund (Saint Etienne) – Aouar (Lione) – Pato (Villarreal) – Beric (Saint Etienne) – Defrel (Sassuolo) – Politano (Sassuolo) – Ragusa (Sassuolo) – de Camargo (Apoel Nicosia) – Ari (Krasnodar) – Claesson (Krasnodar).