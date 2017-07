YouTube, Romelu Lukaku: primo gol con Manchester United (VIDEO)

Dopo aver vinto 5-2 contro i Los Angeles Galaxy il Manchester United si è imposto anche nella seconda amichevole disputata negli Stati Uniti battendo nello Utah per 2-1 il Real Salt Lake. La partita era iniziata male per gli uomini di Mourinho, in svantaggio al 20′ per il gol di Luis Silva. Dopo nove minuti il pareggio ad opera di Mkhitaryan, al suo secondo gol nella tournee, mentre al 38′ è arrivata la prima rete con la maglia dello United del neoacquisto Romelu Lukaku. Problemi fisici per Juan Mata e Matteo Darmian – secondo quanto si legge sul sito del Manchester United – che nel secondo tempo hanno dovuto abbandonare il campo zoppicando. La loro presenza nel derby di giovedì con il City a Houston è in forte dubbio.

Lo United ha chiuso l’incontro in 10 uomini per l’espulsione al 67′ di Antonio Valencia. L’espulsione di Valencia – si legge sui siti spagnoli – è stata decisa dall’arbitro Chapman dopo aver parlato con Mourinho. Il direttore di gara aveva fermato l’incontro dopo un duro intervento del giocatore del Manchester United ai danni di Saucedo. Chapman è andato dal tecnico dei Red Devils chiedendogli di scegliere: o sostituiva Valencia o l’avrebbe espulso. In quel momento Mourinho ha visto la ripetizione dell’entrata del suo giocatore e ha deciso che l’espulsione era giusta. A fine partita l’allenatore dei Red Devils ha però sottolineato come Saucedo sia stato alquanto aggressivo durante tutti i 90 minuti di gioco.

“I giovani si esaltano nel giocare contro lo United – ha dichiarato Mourinho – però devono avere una mentalità da partita amichevole. Comunque siamo in precampionato, non ci sono problemi ed è anche un’esperienza per noi giocare con un uomo in meno”.

