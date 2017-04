Manuel Neuer, frattura al piede sul gol di Ronaldo. Ma ha continuato a giocare

MADRID – I guai in casa Bayern Monaco non sono finiti con il fischio finale dell’arbitro Kassai, che ha sancito l’eliminazione di Robben e compagni dalla Champions League: nell’azione che al 5′ del secondo tempo supplementare ha portato alla rete del provvisorio 3-2 per il Real Madrid, segnata da Ronaldo, il portiere Neuer ha rimediato infatti una frattura al piede sinistro, che con ogni probabilità significherà per lui la conclusione anticipata dell’intera stagione. Ma il portiere dei tedeschi (e della nazionale) ha continuato a giocare (subendo ancora una rete) anche perché il suo allenatore Carlo Ancelotti aveva finito le sostituzioni a sua disposizione. In giornata, a Monaco, il numero 1 della Nazionale tedesca verrà sottoposto ad approfonditi accertamenti per stabilire le conseguenze esatte dell’incidente.

