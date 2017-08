PECHINO (CINA) – Marcello Lippi rimarrà sulla panchina della Cina fino alla fase finale della Coppa d’Asia che si terrà nel 2019.

Lo ha reso noto la federazione cinese sul suo sito ufficiale, “Rispettiamo rigorosamente il contratto con Lippi, che scade dopo la Coppa d’Asia 2019. Non interferiremo con la sua preparazione – si legge nella nota della Federazione – e le sue scelte di formazione. Nel frattempo sosterremo il suo gruppo come sempre.

La Cina, che ha poche speranze di qualificarsi per i Mondiali che si terranno in Russia il prossimo anno, si era già assicurata il diritto di partecipare alla fase finale della Coppa d’Asia, che nel 2019 si terrà per la prima volta negli Emirati Arabi Uniti.