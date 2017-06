ROMA – Paura ad Antalya dove si sta svolgendo in questi giorni l’Open di tennis di Turchia. Durante la semifinale contro il giapponese Yuichi Sugita, il 30enne tennista Marcos Baghdatis ha perso i sensi dopo essere stato vittima di un vero e proprio colpo di calore.

Ad Antalya, nella mattinata di oggi, le temperature hanno superato i 40°C e lo sforzo fisico e il caldo molto umido hanno fatto sì che Baghdatis, stremato, crollasse a terra durante il gioco. Il tennista è rimasto privo di sensi per qualche minuto, mentre ufficiali di gara e addetti sanitari gli prestavano le prime cure. Ora sembra stare meglio ma il colpo di calore lo ha messo ko e costretto al ritiro forzato dal torneo.

Unfortunately, the 40+ degree heat has forced Marcos Baghdatis to retire.

Japan’s Yuichi Sugita advances to the final…#AntalyaOpen pic.twitter.com/vPN5NsI5R7

— Tennis TV (@TennisTV) 30 giugno 2017