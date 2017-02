Mario Balotelli – Tanja Grbić: passione per il volley o altro?

CANNES, FRANCIA – Mario Balotelli come spettatore a una partita di volley della Prima divisione femminile francese ha acceso il gossip.

A fine partita Balotelli – come scrive La Gazzetta dello Sport – è finito in una serie di scatti con le pallavoliste della squadra francese, nota ogni anno per mandare in stampa un calendario molto apprezzato dai maschietti francesi.

Fra le ragazze che si sono fatte immortalare con l’attaccante del Nizza anche Tanja Grbić, schiacciatrice serba. Immediate sono sbocciate sui social italiani e stranieri le fantasie che riguardano Balotelli e le sue presunte o vere storie d’amore.

Verità? Fantasie? A breve avremo la risposta: soprattutto se Mario Balotelli tornerà a farsi vedere in tribuna a Cannes.