Mario Russo, morto a 69 anni l’ex calciatore di Lecce, Roma e Atalanta

LECCE – E’ morto Mario Russo. Aveva 69 anni. La sua carriera da calciatore era cominciata nel settore giovanile del Lecce e con la squadra giallorossa aveva esordito in serie C ancora giovanissimo il 18 aprile del 1964 a L’Aquila. Due domeniche dopo, Russo mise a segno il suo primo gol con il Lecce, su calcio rigore, a Reggio Calabria contro la Reggina. Per Russo un totale di 61 presenze e 5 gol in giallorosso, poi una carriera importante vissuta tra serie A e B con le casacche di Roma, Lanerossi Vicenza, Internapoli, Ternana, Catanzaro, Atalanta, Rimini, quindi di nuovo Lecce prima di chiudere a Squinzano. E proprio a Squinzano era cominciata la sua carriera da allenatore che negli anni l’aveva portato a guidare Nardò, Martina, Monopoli, Arezzo, Salernitana, Campobasso, Casertana, Fidelis Andria, Barletta, Catania, Rimini, Tricase, Crotone, Avellino, Campobasso, Cavese, Palmese e infine Cosenza.

