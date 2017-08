LAS VEGAS – L’incontro di boxe tra Floyd Mayweather e Conor McGregor che si terrà il 26 agosto (in Italia il 27 agosto alle ore 05:00) non sarà possibile seguirlo in tv. Nessuna emittente ha acquistato i diritti per trasmettere in diretta la sfida, né in chiaro né in pay per view. Esiste però un’ultima possibilità per gli appassionati di boxe ed MMA: il match, infatti, sarà messo a disposizione in Diretta Streaming in Italia da UFC TV a 29,95 euro (CLICCA QUI PER ORDINARE L’INCONTRO SU UFC TV).

Mayweather vs McGregor, chi il favorito? Nessun dubbio per i bookmaker, il favorito è l’ex campione del mondo in 5 categorie di peso diverse del pugilato: Superpiuma, Leggeri, Superleggeri, Welter e Superwelter. A 40 anni e dopo 2 anni dall’ultimo match disputato e vinto (49 incontri e 49 vittorie) a cui è seguito il ritiro, Mayweather nonostante l’età e una condizione fisica non certo ottimale, gode dei favori del pronostico. La sua vittoria è pagata intorno a 1.20/1.25, vale 4 volte la posta, l’improbabile vittoria di McGregor.

L’irlandese ha 29 anni, attualmente è campione del mondo dei pesi leggeri di arti marziali miste nell’UFC, ma lo è stato anche nei pesi Leggeri e nei pesi Piuma. Certamente più rapido e atletico, e naturalmente più giovane dell’avversario, per McGregor cimentarsi in una disciplina non sua, costituisce una grande penalizzazione, superiore ai suddetti vantaggi su Mayweather.