Messi sposa la sua Antonella Roccuzzo: festa a Rosario con 250 invitati FOTO-VIDEO

ROSARIO – Una bella giornata di sole in mezzo al freddo inverno argentino ha accompagnato il matrimonio a Rosario tra Lio Messi e Antonella Roccuzzo, che hanno così coronato una lunga ‘love story’. Il miglior giocatore del mondo e la sua fidanzata di una vita si sono sposati in una sala di un hotel della città dove entrambi sono nati e cresciuti.

Dopo un breve rito civile celebrato tra gli altri davanti ai figli Thiago (4 anni) e Mateo (1), Lio e Antonella sono usciti per qualche attimo dall’albergo per salutare la stampa e farsi fotografare mentre si baciavano appassionatamente. Antonella aveva un vestito bianco con una lunga coda e le spalle scoperte, Lio indossava un abito scuro.

Prima della cerimonia lungo il tappeto rosso all’ingresso dell’hotel c’è stata una parata di calciatori ed ex giocatori del Barcellona, tra i quali Cesc Fabregas, Carles Pujol e Xavi Hernandez, tutti accompagnati dalle rispettive compagne. Oltre all’uruguaiano Luis Suarez, uno dei grandi amici di Lio, non sono d’altra parte mancati Ezequiel Lavezzi, il ‘Kun’ Aguero, Javier Mascherano e altri giocatori della nazionale argentina. Dopo la cerimonia e il saluto è scattata la festa alla quale sono stati invitati 260 persone, molti dei quali amici e familiari della coppia. Le ospiti donne sono state invitate a portare tre abiti per evitare che ci fossero vestiti uguali.

Quella di Lio e ‘Anto’ è stato un matrimonio internazionale e intimo, hanno sottolineato i media argentini, che fin dal primo pomeriggio di ieri hanno seguito i preparativi in vista delle nozze e gli arrivi a Rosario di alcuni dei vip invitati, puntando in particolare sul ‘look’ delle compagne o consorti dei giocatori catalani. L’ultimo a sbarcare all’aeroporto della città è stato Neymar, giunto insieme a Dani Alves a bordo del suo aereo privato. Messi ha sempre respinto le voci trapelate in questi anni, ossia che tra lui e la compagnia ci fosse una crisi. Forse anche per smentire queste voci, ha organizzato una cerimonia che i presenti difficimente dimenticheranno. A quanto trapela, il campione del Barcellona avrebbe voluto costruire una cappella privata in hotel in modo da poter essere sposato da un sacerdote. La chiesa argentina si sarebbe però rifiutata.

Provenienti dalle Bahamas, poco prima erano arrivati Shakira e Gerard Piquè, tra i più ‘ambiti’ dai cronisti oltre che dai tanti curiosi che si sono avvicinati all’albergo tra strette misure di sicurezza allestite sia dalle autorità locali sia da una società specializzata formata anche da ex agenti del Mossad. Sono stati in tutto 450 invece gli agenti di polizia messi a disposizione del campione argentino, scrive il Daily Mail.

