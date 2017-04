Michele Scarponi, i messaggi dei suoi compagni. Nibali: “Non ce la faccio”

ROMA – “E’ una tragedia troppo grande per essere commentata. Ciao Michele” così su twitter scrive Astana Team, la formazione per la quale gareggiava Michele Scarponi dopo la tragica scomparsa del ciclista. Ma sui social è un diluvio di commenti di compagni e colleghi dello scomparso.

Vincenzo Nibali, affranto per la perdita del suo vecchio compagno di squadra, scrive “non lo so, non ce la faccio, non ho parole amico mio”. E Fabio Aru, del quale Scarponi aveva appena preso il posto come prossimo capitano al Giro d’Italia, scrive “tragedia infinita, non esistono parole. Riposa in pace amico mio”.

Parole di cordoglio anche dal Milan, del quale il corridore morto era tifoso: “Il mondo dello sport piange la scomparsa di Michele Scarponi. Tutto il popolo rossonero si stringe attorno alla famiglia e agli amici”. Il campione spagnolo Alberto Contador scrive “sono paralizzato e senza parole” e ricorda Scarponi “grande persona e sempre con un sorriso contagioso”.

Peter Sagan, lo slovacco campione del mondo che vive ormai in Italia, twitta: “Michele riposa in pace, sarai per sempre nei nostri cuori. I nostri pensieri sono per la famiglia, gli amici e il team Astana. Fatevi forza tutti”. E un altro rivale spagnolo Alejandro Valverde twitta “sono senza parole. Ci lascia una grande persona e un grande ciclista”.