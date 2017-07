Milan, non rinnovato il contratto a Hachim Mastour

ROMA – Il Milan scarica Hachim Mastour. Giovane talento classe ’98, inserito nella lista dei migliori cinquanta calciatori nati nel 1998 stilata dal Guardian, Mastour non è riuscito, almeno per ora, a confermare le sue qualità. Due anni fa Mastour era stato ceduto in prestito prima al Malaga e poi al PEC Zwolle. Con la società spagnola è sceso in campo una sola volta, solo 5 e senza gol, con la squadra olandese.

Dopo queste esperienze pessime, si legge sul sito specializzato tuttomercatoweb, il Milan ha scelto di non rinnovare il contratto al 19enne che pare già avviarsi verso la strada che porta dalle luci della ribalta al dimenticatoio. Da non sottovalutare il fatto che Mastour sia uno dei calciatori della scuderia di Mino Raiola.

Sulla decisione di non rinnovare il contratto al marocchino può aver pesato lo scontro che ha avuto la società rossonera con il procuratore circa il contratto di Donnarumma.