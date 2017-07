Antonio Donnarumma: “Io al Milan da raccomandato? Vi farò ricredere”

MILANO – “Io raccomandato? Non rispondo, lo ha già fatto la società per me. Dico solo che risponderà il campo” ha dichiaratoe neo acquisto del Milan, in un’ intervista al Corriere della Sera. “Nella trattativa per il rinnovo di Gigio io ho fatto il fratello, dandogli dei consigli. Mi ha sempre detto di voler rimanere al Milan e gli ho detto di fare quello che si sentiva. E’ stato bravo a restare con la sua squadra”.

“E’ bellissimo stare in camera con Gigio. L’ho lasciato che era un bambino, lo ritrovo uomo. E’ divertente vedere ora che torniamo a fare le cose di una volta. Il nostro legame è fortissimo: anche se lontani, ci sentivamo ogni giorno in chat o giocavamo online alla playstation. Gufare? Non è nel mio carattere, non lo facevo nemmeno al Genoa quando il titolare era Frey. Ho sempre cercato di spingere per il gruppo per far sì che ci allenassimo al massimo. Il preparatore del Milan, Alfredo Magni, insieme a Storari, tengono molto al gruppo”.

