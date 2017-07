Boban scettico: “Milan? Non è che abbiamo comprato Messi e Ronaldo”.

MILANO – Zvonimir Boban ha parlato del calciomercato del Milan. Nonostante i tanti acquisti messi a segno dai rossoneri, Boban resta prudente perché secondo lui non è stato ancora preso il fuoriclasse – alla Messi o alla Ronaldo – capace di fare la differenza. Ecco le dichiarazioni di Boban al Quotidiano Sportivo.

“Il nuovo Milan sta puntando su gente di sicuro interessante ma tutta da verificare ad altissimo livello. Non è che abbiano comprato Messi e Ronaldo. Non sono pessimista. Montella conosce il mestiere, avrà un gran lavoro da fare.

Bonucci non si discute, gran colpo. Ma sono curioso di vedere come adatterà le sue caratteristiche ad una squadra diversa, non così dominante, cioè meno forte della Juventus.

L’Inter e il caso Perisic? Un grande club non lascia andare via quelli forti. Io se fossi un dirigente nerazzurro al mio connazionale direi: sei un professionista, hai un contratto, lo devi rispettare, fine delle trasmissioni”.