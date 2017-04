Calciomercato Milan: Alvaro Morata, Papu Gomez, Conti. Le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – La dirigenza cinese ha confermato Vincenzo Montella come allenatore anche per la prossima stagione. L’ex allenatore della Roma ha fornito indicazioni ben precise per il calciomercato estivo.

Montella ha chiesto un attaccante di livello internazionale, Alvaro Morata del Real Madrid, e le due stelle dell’Atalanta Papu Gomez e Andrea Conti.

Alvaro Morata è in uscita dal Real Madrid perché Zinedine Zidane gli concede poco spazio preferendogli sempre Benzema ma anche Asensio e Vazquez.

Morata si è trovato molto bene in Italia e potrebbe tornare a giocare nel nostro campionato. Adesso il Milan dovrà convincere gli spagnoli a cederlo.

Più facili le trattative per Andrea Conti e Papu Gomez. Il Milan si è mosso prima degli altri club italiani e ha già raggiunto una intesa con l’Atalanta. Adesso i rossoneri dovranno sedersi al tavolo con gli agenti dei calciatori.