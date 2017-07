Calciomercato Milan, Alvaro Morata a un passo: 10 milioni a stagione al bomber

MILANO –I rossoneri hanno messo a segno colpi del calibro di Leonardo Bonucci e Lucas Biglia ma non sono ancora “sazi”.con i vertici del Real, che così finanzierebbero la corsa a Mbappé, sulla base di 70 milioni di euro. Rossoneri trattano anche Sanches del Bayern Monaco. Ne parla La Gazzetta dello Sport nell’apertura odierna con Laudisa e Pasotto.

Alvaro Morata, come scrivono Carlo Laudisa e Marco Pasotto, sulla Gazzetta di oggi, sorpassa all’ultimo giro Belotti e Aubameyang. La chiamata di Leonardo Bonucci evidentemente ha fatto effetto. I rumors da Madrid parlano chiaro. Nelio Lucas e Juanma Lopez (i rappresentanti di Alvaro) hanno fatto spallucce all’offerta economica del Chelsea, pronto a garantirgli un ingaggio da 9 milioni netti a stagione. Per lui il Milan ha pronto uno stipendio da 10 milioni netti e non è detto che l’asticella non venga alzata nelle prossime ore.

Magari a quota 12, vale a dire quanto richiesto dal canterano madridista. Intanto il Real Madrid è vicino all’accordo con i vertici milanisti sulla base di 70 milioni di euro. Florentino Perez fa conto su quei denari per lanciare l’assalto a Mbappé, che ormai il Monaco valuta intorno ai 150 milioni di euro. Insomma il più appare fatto, a dispetto di un avvio di giornata bollente sui fronti Belotti e Aubameyang.