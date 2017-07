Calciomercato Milan, Aubameyang: con 60 milioni l’affare si può fare

ROMA – Il Milan potrebbe chiudere l’ennesimo colpaccio di questo mercato: Pierre-Emerick Aubameyang è l’obiettivo numero 1 del mercato rossonero.

La chiusura del mercato cinese, prevista per domani pomeriggio, tirerebbe fuori definitivamente dalla corsa ad Aubameyang il Tianjin di Cannavaro, da tempo in procinto di offrire 80 milioni di euro per l’ex bomber del Saint Etienne, ma mai davvero prossimo a mettere a segno il colpo.

A quel punto il Milan con un’offerta da 60 milioni di euro potrebbe ottenere rapidamente il cartellino del bomber gabonese che, tramite il suo entourage, avrebbe già mandato segnali più che positivi al Milan.