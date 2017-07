Calciomercato Milan, Aubameyang: le ultimissime. Trattativa durante la partita

come scrive “Il Corriere dello Sport” durante la partita di Champions Cup tra Milan e Borussia Dortmund, le due società potrebbero discutere di mercato. Secondo “Bild” il club rossonero è pronto a offrire 60 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante. La richiesta dei tedeschi, però, è più alta: circa 70 milioni è valutato il gabonese. Oggi, durante la sfida in Cina, i dirigenti dei due club potrebbero trovare l’accordo.

Aubameyang è considerato uno dei migliori calciatori africani in circolazione, nonché uno degli attaccanti più forti e completi della sua generazione, è una prima punta capace di ricoprire anche la posizione di esterno offensivo in un 4-3-3. Veloce, tecnico ed estroso, è un attaccante estremamente rapido, eccellente nell’avanzare palla al piede e bravo nel saltare l’uomo; è dotato inoltre di grande resistenza ai contrasti.

