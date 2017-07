Calciomercato Milan, Belotti: Mirabelli parla dell’irritazione del Torino

Abbiamo in mente una serie di attaccanti e stiamo chiedendo informazioni”. Dalla Cina il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, fa il punto sugli obiettivi rossoneri per l’attacco e in un’intervista a Premium Sport spiega che il centravanti granata e Morata non sono gli unici nel mirino.

“Parlo con il Torino e sanno che stiamo ‘attenzionando’ Belotti come altre punte, di alcune avete parlato mentre non sono usciti i nomi di altri. Ci stiamo comportando con correttezza e trasparenza: avvisiamo le società prima di parlare con il calciatori – ha spiegato Mirabelli, come si legge sul sito di Premium Sport -. Morata? Lo abbiamo sondato sin dall’inizio, ci aveva dato ampia disponibilità, poi sono sorte complicazioni tra finale di Champions e inserimento di diverse squadre e la pista si è raffreddata. Potrà riscaldarsi ma solo alle nostre condizioni”.

