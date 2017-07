Calciomercato Milan: Calhanoglu, Conti, Biglia, Kalinic, Donnarumma. Le ultimissime

Calciomercato Milan, i rossoneri sono la squadra più attiva in questo primo scorcio di mercato. In arrivo altri grandi colpi: da Calhanoglu, già in città per le visite mediche, a Conti, Biglia e Kalinic. Continua a tenere banco la questione Donnarumma – sei innesti per oltre 120 mln dalla proprieta’ cinese con gli attesi Kessie, Andre’ Silva e il tuttofare Calhanoglu.

In arrivo Conti, possibili il regista Biglia e la punta Kalinic. La telenovela Donnarumma potrebbe avere il lieto fine, ma per Montella il lavoro sara’ tanto per costruire una squadra ex novo