Calciomercato Milan, Carlos Bacca: le parole di Slaven Bilic

CALCIOMERCATO MILAN – Carlos Bacca potrebbe lasciare il Milan nel calciomercato di gennaio. Il calciatore è tornato nel mirino del West Ham, club della Premier League inglese.

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del West Ham Slaven Bilic a Espn sono riportate da ilmilanista.it:

“Forse, ci abbiamo provato. E’ stato uno dei nostri obiettivi in estate. E’ stato sui giornali ed era vero. Ma poi l’accordo non è andato a buon fine a causa di pochi dettagli e lui ha deciso di restare al Milan ed è ancora lì. Non sta giocando tanto e questo è un problema. Noi abbiamo bisogno di giocatori con ritmo partita, questa è la Premier League. C’è sempre un rischio”.