CALCIOMERCATO MILAN, LE ULTIMISSIME IN TEMPO REALE – Carlos Bacca lascia il Milan e va al Villarreal in prestito con obbligo di riscatto. Bacca saluta il Milan dopo 77 partite ufficiali e 34 gol segnati in due stagioni. Oggi Bacca non si è allenato e ha lasciato Milanello alle 17,30.

Il club spagnolo ha accettato per il prestito con obbligo di riscatto, ossia una delle sue formule contemplate dal Milan per privarsi di un calciatore pagato oltre 30 milioni di euro nel 2015 e con un contratto da 3,5 milioni netti a stagione in scadenza a giugno 2019.