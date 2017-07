Calciomercato Milan: contatti con il Torino per Belotti

CALCIOMERCATO MILAN – Al Milan continua la caccia all’attaccante. Aubameyang rimane la prima scelta, Kalinic in standby. Ma i rossoneri non hanno smesso di pensare a Belotti. Nei giorni scorsi, come riporta Gianluca Di Marzio, c’è stato addirittura un nuovo tentativo:

contatti tra i club ma la distanza rimane ancora notevole sulla valutazione tra cash e contropartite. Il Milan ha riproposto Paletta; il Toro accetterebbe anche Niang e/o Lapadula ma con un cash molto più alto rispetto a quello proposto da Mirabelli nelle ultime ore. Si continua a lavorare ma per il Milan continua la caccia all’attaccante. E la pista Belotti non è tramontata.

Ad ogni modo la chiusura del mercato cinese, prevista per domani pomeriggio, tirerebbe fuori definitivamente dalla corsa ad Aubameyang il Tianjin di Cannavaro, da tempo in procinto di offrire 80 milioni di euro per l’ex bomber del Saint Etienne, ma mai davvero prossimo a mettere a segno il colpo.

A quel punto il Milan con un’offerta da 60 milioni di euro potrebbe ottenere rapidamente il cartellino del bomber gabonese che, tramite il suo entourage, avrebbe già mandato segnali più che positivi al Milan.