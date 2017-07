Calciomercato Milan: Conti, Kalinic, Aubameyang, Calhanoglu, Donnarumma. Le ultimissime

Calciomercato Milan, i rossoneri sono tra i più attivi sul mercato. I prossimi colpi in vista sono Conti e Calhanoglu. Ma non sono gli unici obiettivi di calciomercato per il Milan. Come scrive La Gazzetta dello Sport nell’analisi odierna di Carlo Laudisa, presi Musacchio, Rodriguez, Kessie (soffiato alla Roma), André Silva (un investimento da ben 40 milioni…), Borini e (ora) Conti, resta il nodo dell’attacco.

Avviata la pratica-Kalinic, in alternativa Fassone e Mirabelli sognano Aubameyang. Intanto ieri il rialzo per Calhanoglu fa ben sperare: il talento del Leverkusen farà sorridere Montella.

I rossoneri dovranno poi vendere, ma soprattutto hanno un’urgenza: risolvere lo spinoso caso-Donnarumma. Il Milan ne fa una questione d’immagine, trattenere la giovane bandiera sarebbe davvero un bel gol.