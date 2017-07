Calciomercato Milan: Donnarumma, Conti, Calhanoglu. Le ultimissime

Calciomercato Milan, Andrea Conti: trattativa ancora aperta, non è arrivata la fumata bianca – Quasi tre ore di incontro tra Milan e Atalanta, ma la fumata bianca tanto attesa non è ancora arrivata. Come scrive il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo sito internet, si continua a trattare, al centro delle discussioni tra i due club il futuro di Andrea Conti. E’ lui l’obiettivo principale dei rossoneri per la fascia destra. Il calciatore ha detto sì al Milan, che ora deve convincere l’Atalanta a dare l’ok definitivo. Le parti si sono avvicinate ma non c’è ancora l’intesa totale: c’è ancora qualcosa da limare ma le società si aggiorneranno tra qualche giorno, non prima però di martedì. I due club, però, dovrebbero chiudere l’operazione ad una cifra sui 23/24 milioni più bonus. Un piccolo passo in avanti per Andrea Conti, il Milan continua a lavorare per arrivare al terzino classe 1994.

Calciomercato Milan, Gigio Donnarumma verso il rinnovo del contratto – Il count-down sta per volgere al termine. Come scrive in esclusiva TuttoSport, il Milan confida già oggi di ricevere una telefonata da Mino Raiola per organizzare un incontro per parlare nuovamente del rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma, questa volta con un esito differente rispetto al vertice svoltosi a Casa Milan il 15 giugno scorso. Il portiere – che mercoledì inizierà gli esami di maturità a Vigevano -, insieme alla sua famiglia, ha deciso di voler rimanere al Milan, venerdì lo ha comunicato ufficialmente al suo agente in un summit (non confermato) a Castellammare di Stabia e adesso si aspetta che Raiola trovi l’intesa con Fassone. Il Milan fino a ieri sera non aveva ricevuto alcuna comunicazione da Raiola, ma l’agente è in Italia, forse già a Milano, e trovarsi non sarà complicato (non è chiaro se all’incontro parteciperanno anche Gigio e la sua famiglia). Il Milan offrirà ancora lo stesso contratto proposto da ormai un mese – quasi 5 milioni per 5 anni -, Raiola probabilmente metterà sul tavolo nuovamente la richiesta di una clausola di rescissione.

Calciomercato Milan, grande entusiasmo per l’ultimo acquisto Calhanoglu – Seconda giornata di test fisici per Hakan Calhanoglu. L’ultimo arrivato in casa Milan, si trova da pochi minuti alla Madonnina dove svolgerà le visite mediche prima di essere ufficializzato dal club rossonero attraverso la pagina Facebook della società di Serie A.