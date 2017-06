Calciomercato Milan: Donnarumma, Cuadrado, Calhanoglu, De Sciglio. Le ultimissime

Calciomercato Milan, le ultimissime su Gigio Donnarumma – Il 5 luglio, più o meno mentre il raduno darà il via alla nuova stagione del Milan, Gianluigi Donnarumma inizierà a Vigevano gli esami per ottenere la maturità da ragioniere. Per ora non sono fissati altri appuntamenti, in attesa che venga definito quello più atteso, in cui sarà chiaro una volta per tutte se il diciottenne portiere, dopo la bufera di critiche, ha in effetti ripensato o meno al rinnovo di contratto da 5 milioni di euro a stagione rifiutato un paio di settimane fa per vari motivi, fra cui la scarsa fiducia del suo entourage nel progetto della nuova proprietà cinese. Subito dopo la semifinale persa all’Europeo Under 21, Donnarumma ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax a Pompei con la famiglia. Non è escluso che possa andare in scena nel fine settimana il vertice, a cui dovrebbero partecipare non solo gli agenti Mino e Vincenzo Raiola ma anche il papà del giocatore. Al momento lunedì viene considerata la data più probabile. Il Milan ha una certa fretta, l’ad Marco Fassone ha spiegato sabato scorso di puntare ad avere “qualche certezza in più” proprio entro lunedì, quando a Milanello si presenteranno i giocatori per i primi test fisici in vista del raduno.

Calciomercato Milan, Fabio Borini è a disposizione di Vincenzo Montella – Intanto, ha raccontato Fassone, Fabio Borini ha superato i test atletici e medici “in modo eccezionale, risultando in alcuni parametri l’atleta top nel Milan negli ultimi 20 anni”. Quinto colpo di mercato della nuova proprietà cinese, l’attaccante classe 1991 trasferitosi dal Sunderland in “prestito con obbligo di riscatto” (dopo un anno o più non è precisato dal comunicato) al club rossonero, che ha presentato l’ex romanista in diretta su Facebook come ormai consuetudine. “E’ un giocatore – ha spiegato il ds Massimiliano Mirabelli, che conosce Borini dai tempi in cui lavorava al Sunderland – che entra in punta di piedi ma si farà apprezzare da tifosi e compagni. Dà l’anima in campo e gli chiediamo anche qualche gol”.

Calciomercato Milan, Cuadrado, Calhanoglu e De Sciglio – Il Milan continua a lavorare sul calciomercato in entrata. Si lavora a uno scambio tra De Sciglio, che dovrebbe trasferirsi alla Juventus, e Cuadrado, che dovrebbe approdare in rossonero. L’altro grande obiettivo è Calhanoglu, stella del Bayer Leverkusen. Hakan Calhanoglu (23 ANNI) è intenzionato a lasciare il Bayer per affermarsi in club prestigioso a livello internazionale come il Milan.