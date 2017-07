Calciomercato Milan, Donnarumma e Andrea Conti: le ultimissime

CALCIOMERCATO MILAN, LE ULTIMISSIME IN TEMPO REALE – Gigio Donnarumma è vicino al rinnovo. Come scrive la Gazzetta, Gigio Donnarumma e famiglia si sono convinti e presto potrebbe arrivare la firma. Mino Raiola, dubbioso sul futuro del Milan, spingeva per un trasferimento al Real Madrid.

Questione di ore anche l’ufficialità per il trasferimento di Andrea Conti dall’Atalanta al Milan. Mancano pochi dettagli. Presto Percassi incontrerà il procuratore di Matteo Pessina, Giuseppe Riso. L’Atalanta prima di ufficializzare il trasferimento (a circa 20 milioni) vuole essere sicura del passaggio a Bergamo di Pessina. Il problema è che Pessina era stato promesso dal Milan al Sassuolo.

A parte il portoghese André Silva, reduce dalla Confederations Cup, che si unirà alla squadra fra un paio di settimane, tutti i nuovi acquisti sfileranno a Milanello fra oggi e martedì nella due giorni di test atletici che precedono il raduno di mercoledì: Musacchio, Kessie, Rodriguez, Borini e l’ultimo arrivato, il trequartista turco Calhanoglu (proveniente dal Bayer Leverkusen per circa 24 milioni di euro), sbarcato nel pomeriggio a Milano per le visite e la firma del contratto.

Il Milan ha già speso circa 130 milioni di euro, per affrontare l’Europa League e in campionato qualificarsi almeno in Champions, traguardo imprescindibile per le strategie di Li Yonghong, che dovrebbe incontrare la squadra durante la tournée in Cina.