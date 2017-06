Calciomercato Milan, Donnarumma: il fratello Antonio è la chiave.

Calciomercato Milan – “Per quanto riguarda Donnarumma, non ci sono importanti novità, siamo ancora qui, in attesa, non troppo lunga, di una serie di cose. Stiamo lavorando per arrivare, al tre luglio, con qualche certezza in più”. È quanto spiegato dall’ad del Milan Marco Fassone che, a margine della finale scudetto vinta a Cesena dagli Allievi Under 16 rossoneri ha fatto il punto sulla trattativa con il portiere che nei giorni scorsi ha rifiutato il rinnovo di contratto, rinviando a possibili novità per il giorno in cui la squadra si ritroverà a Milanello per l’inizio della stagione.

In realtà il Milan sta facendo di tutto per convincere Gigio Donnarumma a restare perché è un prodotto del settore giovanile dei rossoneri e perché è l’erede di Buffon. Il Milan avrebbe un asso nella manica: il fratello Antonio Donnarumma.

I rossoneri vorrebbero acquistare il fratello di Gigio, anche lui portiere ma classe 1990, per convincerlo a rinnovare il contratto con il Milan. Antonio è un buon portiere, reduce da ottime prestazioni nel campionato greco con la maglia dell’Asteras.

Antonio è molto unito a Gigio e in questi giorni lo ha difeso a spada tratta contro gli insulti dei tifosi del Milan che si sentivano traditi dal mancato rinnovo del portiere della Nazionale Italiana.