Calciomercato Milan, è fatta per Renato Sanches: 40 milioni al Bayern

MILANO – Il Milan ha piazzato il colpo Renato Sanches. Secondo il quotidiano francese ‘L’Équipe’, è stato definito l’affare tra il Bayern Monaco e il Milan per il passaggio in Italia del centrocampista della Nazionale Portoghese. L’intesa sarebbe stata trovata sulla base di 40 milioni di euro.

Renato Sanches è cresciuto calcisticamente in Portogallo, nel Benfica, per poi trasferirsi al Bayern Monaco lo scorso anno: transazione da 35 milioni di euro. Con i tedeschi ha giocato 25 partite nella stagione 2016-2017, di cui 6 in Champions League. Con la Nazionale Portoghese di Cristiano Ronaldo ha collezionato 13 presenze e 1 gol.

