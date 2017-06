Calciomercato Milan, Gerard Deulofeu verso il rientro al Barcellona

Calciomercato Milan – Il Barcellona eserciterà la clausola di riacquisto di Gerard Deulofeu, attaccante spagnolo dell’Everton che, nello scorso mercato invernale, era approdato in prestito al Milan. Lo rivela il quotidiano iberico “Sport”, precisando che il club blaugrana verserà 12 milioni di euro nelle casse della società di Liverpool, che nel 2015 se lo assicurò esattamente per la metà.

Il diritto a far valere la “clausula de recompra” scadrà venerdì e, secondo lo stesso accordo, il Barcellona non potrà riprendersi il giocatore per poi rivenderlo: ovvero, Deulofeu avrà il potere di opporsi all’eventuale volontà del club di rimetterlo sul mercato.

In tal caso, per il 23enne attualmente impegnato all’Europeo Under 21 (stasera affronterà l’Italia), si prospetta una dura battaglia per un posto da titolare in un reparto che vanta nomi del calibro di Leo Messi, Neymar e Luis Suarez.

Una situazione che Deulofeu ben conosce: cresciuto nella cantera blaugrana, approdò in prima squadra nel 2011 ma vi trascorse un paio di stagioni senza trovare spazio. Per questo, poi, ebbe inizio il suo “pellegrinaggio” fra Everton, Siviglia e Milan. Ma ora, pare, il tentativo bis alla casa madre.